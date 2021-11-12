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В Украине хотят ввести новый штраф в размере 15000: за что будут наказывать

«Китайские фонарики» станут слишком дорогим развлечением.

12.11.2021
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В скором времени украинцам начнут выписывать штрафы за бумажные фонарики, которые запускают в воздух в качестве развлечения. Нарушителей будут штрафовать на сумму от 1530 до 4590 грн. А для должностных лиц штраф будет еще больше – от 4590 до 15300 грн.


Как оказалось, «китайские фонарики» крайне опасны для окружающей среды и могут повлечь за собой непоправимые последствия, например пожар. Летающая игрушка опасна для животных, и даже для воздушного транспорта.

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К тому же «китайские фонарики» вредят окружающей среде. В течение 30 мин полета они могут оказаться на расстоянии примерно 6 километров от места запуска. А значит владелец фонарика точно не уберет его самостоятельно.

Санкции за запуск бумажных фонариков предусмотрены новым проектом закона №6280, который Кабмин на днях зарегистрировал в парламенте. Кроме бумажных фонариков документ запрещает также запуск в воздух с помощью огня любых других объектов, кроме воздушных шаров.

Если же летающая игрушка привела к пожару, нарушителю грозит еще более жесткое наказание:

  • для простых украинцев – штраф в размере от 4590 до 15300 грн;
  • для должностных лиц – от 10700 до 30600 грн.

штраф суд

Согласно предложенному правительством законопроекту, запускать «китайские фонарики» и другие летающие объекты с использованием открытого огня запрещается:

  • в населённых пунктах;
  • вблизи полей, пастбищ, болот, лесов и торфяников;
  • вблизи территорий, входящих в заповедный фонд;
  • рядом с объектами, считающимися потенциально опасными.

Если закон будет принят, право составлять административные протоколы на правонарушителей получат Национальная полиция, Госэкоинспекция, Государственное агентство лесных ресурсов Украины и ГСЧС.

Следует отметить, что воздушные фонарики уже давно стали запретным развлечением во многих странах мира. Из-за потенциальной опасности для окружающей среды их запретили в Германии, Австрии, Испании, нескольких штатах США и Австралии. А в Бразилии за такой проступок даже можно попасть за решетку на срок до 3 лет.

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12.11.2021
1 хвилина на прочитання

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