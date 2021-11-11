Названы ТОПовые знаки Зодиака на 2022 год

Наступающий 2022 год станет поворотным в жизни нескольких избранных знаков зодиака. Им будет везти во всем, от денег до любви. Скорпионам и Козерогам удастся добиться новых высот в работе. Овны наконец встретят долгожданную вторую половинку. А Девам год Черного Тигра подарит исполнение самой заветной мечты.





Скорпион

Скорпионам 2022 год подарит множество новых возможностей. Если вы будете достаточно решительны, удача от вас не уйдет. Не бойтесь выбора и принимайте решение по зову сердца. Оно точно знает, какой именно путь приведет вас к вожделенной цели. Смелость и уверенность станут лучшими спутниками для Скорпионов. Именно эти черты вашего характера помогут подняться на несколько шагов выше по карьерной лестнице и получить доход, которого вы действительно заслуживаете.

Козерог

Представителей знака в следующем году также ожидают незаурядные профессиональные успехи. Ваше трудолюбие и преданность будет сложно не заметить. Так что руководство непременно предложит Козерогам повышение. Но уходя в работу с головой, не забудьте о своих близких. Ведь именно они будут вам поддержкой и опорой, вдохновляя на новые свершения.

Дева

Для Дев следующий год станет переломным. Заветная мечта, которая вела вас за собой долгие годы, наконец-то сбудется. Вам удастся начать свой бизнес, претворить в жизнь неординарный творческий замысел или посетить далекую экзотическую страну. Какой бы ни была ваша цель, ее постижение принесет невероятные эмоции и настоящее счастье.

Овен

В следующем году представители знака решат радикально изменить свою жизнь. Возможно, вам захочется сменить работу или открыть собственное дело. Что бы вы ни задумали, доверьтесь интуиции. У Овнов она очень сильна и никогда не подводит. Но и это еще не все. 2022 год приготовил для вас еще один сюрприз, на этот раз романтичный. Так что вполне возможно, что семейное положение Овнов в следующем году изменится навсегда.