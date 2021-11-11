Стало відомо про найближчий перерахунок пенсій у 2022 році: хто в Україні отримуватиме по 90 000 на місяць?

До деяких підвищень пенсійних виплат потрібно чекати ще цілий рік, як наприклад, надбавка у розмірі 300 грн для тих, кому за 70. Проте, в Кабміні вже вкотре не втомлюються про це говорити. До деяких інших перерахунків теж, як мінімум два-три місяці але й про них вже активно говориться, аби люди знали, що їх чекають покращення вже у наступному році.





Відтак, стало відомо, кому піднімуть пенсію на 1600 грн, а кому лише на 159. А також, який розмір пенсії отримують судді, які домоглися того, щоб на їхні виплати не впливало нічого, ні ріст прожиткового мінімуму, ні жодні обмеження, які існують для пересічних українців.

Мінімальна пенсія зросте на 160 гривень, а максимальна на 1600

Судячи з проекту бюджету, який вже затвердив Кабінет Міністрів, мінімальна пенсія в Україні цього року зміниться ще один раз, а у наступному двічі. Відтак, зараз вона становить 1854 грн, а у грудні 2021 зросте до 1934 грн. А вже у 2022 році, перерахунок відбудеться в липні та знову в грудні. Відтак у липні, мінімальна пенсія нарешті перетне рубіж у 2000, та становитиме 2027 грн, а у грудні 2022 — 2093 грн. Що ж до максимальної пенсії, то вона рахується, як десять мінімальних і наостанок 2022 року становитиме 20 930 грн.

Середня ж пенсія по Україні зросла на 400 грн, і становить 3915 грн. Це стосується тих громадян, які досягли відповідного пенсійного віку та здобули свій стаж на посадах де отримували зарплату вищу мінімальної.

Судді отримують в середньому по 90 000 гривень пенсії у місяць

Що ж до суддів, то вони добилися того, що тепер їхня пенсія рахується по абсолютно унікальній системі. Так більше не обраховуються соціальні виплати для жодної професії. Судді отримують 80% від своєї зарплати, а це в середньому 90 000 грн.