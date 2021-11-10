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Стало відомо, коли при появі нежиті потрібно терміново звернутися до лікаря

10.11.2021
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нежить

Лор-лікар Володимир Зайцев розповів, у яких випадках для лікування нежиті необхідно терміново звернутися за консультацією до лікаря, щоб уникнути небезпечних для здоров’я наслідків.


Так, за словами фахівця, якщо нежить не слабшає протягом п’яти днів і загальний стан хворого стає лише гіршим — необхідно звернутися до лікаря.

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“Коли прозорі виділення стають білими, а після – жовтими і загустають, з’являються неприємний запах, відчуття тиску, біль – це перехід зі стану гострого риніту в гайморит. Наступна стадія – запалення якоїсь із приносових пазух. Найімовірніше, це буде гайморова пазуха. Вона найбільш уразлива” , – пояснив лікар.

Крім іншого Зайцев попередив, що хворобливі відчуття під оком, біль при нахилі голови вниз, відчуття перекочування рідини на рівні щоки, біль, що давить, що може переходити на зуби, є проявами гнійного гаймориту.

Матеріали характеру новин не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед ухваленням рішення порадьтеся з фахівцем.

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10.11.2021
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