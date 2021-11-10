AMD анонсує процесори Zen 4 із серії Epyc “Genoa” і “Bergamo”

AMD представила свої плани щодо прем’єри нових процесорів. Компанія розкрила перші подробиці про продукти, побудовані на основі архітектури Zen 4. «Червоні» готують лінійку пристроїв з підтримкою сучасних технологій, які, безумовно, знадобляться як на серверному, так і на клієнтському ринку.





На своїй останній конференції AMD представила прискорювачі Instinct MI200 , про які ми вже писали, але багато місця приділили процесорам наступного покоління. Нарешті став доступним розклад виходу чіпів на основі архітектури Zen 4 . На думку червоних, процесори серій Epyc Genoa і Epyc Bergamo повинні з’явитися на ринку до 2022 року . У компанії підтвердили, що перший продукт в серії отримає до 96 ядер, що на 32 ядра більше, ніж у нинішніх флагманських чіпах AMD для серверного ринку.

Червоні обіцяють покращити енергоефективність і краще масштабування. Важливо, що ще цікавішою обіцяє бути серія Bergamo, яку ми побачимо в першому кварталі 2023 року, в цій серії будуть використовуватися вдосконалені ядра Zen 4c , які можна буде знайти навіть у 128-ядерних процесорах . З розкритої інформації ми знаємо, що обидві серії, ймовірно, будуть сумісні одна з одною, тому ми можемо очікувати схожих функцій, включаючи підтримку інтерфейсу PCIE 5.0 , пам’яті DDR5 та інтерфейсу CXL 1.1.

See everything unveiled yesterday at the @AMD Accelerated Data Center Premiere! Check out the post-event recap blog here: — AMD EPYC (@AMDServer) November 9, 2021

AMD оголосила, що обидві ці серії будуть використовувати 5-нм технологію виробництва TSMC. Вона здатна забезпечити вдвічі більшу упаковку транзисторів, також вдвічі більшу енергоефективність, а також в 1,25 рази більшу ефективність, ніж 7 нм літографія. Якщо це так, то у Intel можуть виникнути серйозні проблеми, оскільки в її портфоліо є набагато менш складні системи, вироблені за гіршим техпроцесом.