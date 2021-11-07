С 1 января несколько тысяч украинцев получат почти 8 000 гривен пенсии

Недавно министр социальной политики Марина Лазебная на очередном заседании рассказывала о планируемых повышениях пенсий для украинцев в течение 2022 года. Речь шла о 12 повышениях.





Подразумевается, что абсолютно всем украинским пенсионерам не будут повышать пенсии 12 раз, но добавки получит абсолютно каждая категория граждан. Говорилось о росте минимальной зарплаты, а значит и пенсий. Это стандартный перерасчет, который происходит каждый год. Также по 300 гривен получат те кому от 70 до 75 лет. В общем, упоминались еще разные категории пенсионеров, и вот на внеочередном заседании Правительства стало известно о еще одном повышении.

Минимум по 7800 грн с 1 января будут получать те, кто потерял близких в зоне АТО.

Речь о ближайших родственниках

Речь о женах, мужьях, матерях и отцах, которые нетрудоспособны и в зоне АТО потеряли законного супруга/супругу, сына или дочь. При этом надбавка будет выплачиваться независимо от того, получают ли другие члены семьи похожую помощь. По предварительным подсчетам, данное повышение будет касаться минимум 2000 украинцев.

В ближайшее время повышение получат и другие украинцы

Напомним, что уже с декабря этого года, вырастет минимальная пенсия для лиц, которым исполнилось 65 лет и имеющих необходимый рабочий стаж, а именно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Их минимальная пенсия будет составлять 2600 грн вместо ожидаемых 2400. Еще вырастут и минимальная и максимальная пенсии.

Это повышение произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума. Минимальную пенсию поднимут на 87 гривен, а максимальную – на 870 грн.