З 1 січня кілька тисяч українців отримуватимуть майже 8 000 гривень пенсії

Нещодавно Міністр соціальної політики Марина Лазебна на черговому засіданні розповідала про заплановані підвищення пенсій для українців протягом 2022 року. Мова йшла про 12 підвищень.





Мається на увазі, що абсолютно всім українським пенсіонерам не підвищуватимуть пенсії 12 разів, але добавки отримає абсолютно кожна категорія громадян. Говорилося про ріст мінімальної зарплати, а відтак й пенсій. Це стандартний перерахунок, який відбувається щороку. Також по 300 гривень отримають ті кому від 70 до 75 років.

Загалом, згадувалися ще різні категорія пенсіонерів, і от на позачерговому засіданні Уряду стало відомо про ще одне підвищення. Мінімум по 7800 з 1-го січня отримуватимуть ті, хто втратив близьких у зоні АТО.

Справа стосується найближчих родичів

Мова йде про дружин, чоловіків, матерів та батьків, які є непрацездатними і в зоні АТО втратили законного чоловіка/дружину, сина чи дочку. При цьому, надбавка виплачуватиметься незалежно від того, чи інші члени сім’ї отримують схожу допомогу. За попередніми підрахунками, дане підвищення стосуватиметься мінімум 2000 українців.

Найближчим часом підвищення отримають й інші українці

Нагадаємо, що вже з грудня цього року, зросте мінімальна пенсія для тих осіб, яким виповнилося 65 років і які мають необхідний робочий стаж, а саме 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Їхня мінімальна пенсія становитиме 2600 грн, замість очікуваних 2400.

Ще зростуть й мінімальна та максимальна пенсії. Це підвищення відбудеться у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальну пенсію піднімуть на 87 гривень, а максимальну на 870 грн.