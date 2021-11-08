Украинцам придется покупать счетчики за 25 000 гривен и вести учет газа по-новому

Современная украинская власть хочет максимально отойти от всего, что еще хоть немного связывает Украину с Советским Союзом. Следовательно, недавно в Верховной Раде приняли новый закон, согласно которому украинцы по-новому будут вести учет газа. Мол высчитать потребленный объем газа — это пережиток прошлого от которого нужно избавляться.





С мая 2022 года украинцы будут считать голубое топливо уже в кВт, то есть энергетических единицах. В этом есть много плюсов, но есть и жирный минус. Всем нужно будет установить новые счетчики, а их во-первых, тяжело достать, а во-вторых, стоят они по 25 000 грн, и точно не всем будут по карману.

После этого нововведения украинцы могут меньше платить за газ

Современная система подсчета предполагает учет объема потребляемого газа. А вот учет в кВт поможет контролировать качество газа. Следовательно, украинцы будут платить значительно меньше, или же будут получать действительно качественный газ, что также приведет к уменьшению размера платежей. Ведь если топливо качественное, то и его расход будет значительно меньше.

Кроме того, будут по-разному платить за газ и в разных областях. Каждая область, каждый поставщик может предоставлять газ разного качества, поэтому его цена будет различаться.

Будут переходить на новую систему учета газа очень постепенно

В Правительстве уверяют, что переход на новую систему будет постепенным. Сначала будут по-новому считать газ предприятия, частные организации, затем коммунальные учреждения, школы и больницы. И только в последнюю очередь простые жильцы квартир и частных домов. К этому времени, вероятно, решится проблема дефицита счетчиков. А вот снизится ли их цена — неизвестно.

Напомним, что в Кабмине решили поднять размер субсидии на 50% для всех областей, находящихся в красной зоне карантина. Это значит, что люди получат больше возмещений, чем обычно, и “сдачу” смогут оставить себе.