Українцям доведеться купувати лічильники за 25 000 грн і вести облік газу по-новому

Українська влада хоче максимально відійти від усього, що ще хоч трішки зв’язує Україну з Радянським Союзом. Відтак, нещодавно у Верховній Раді прийняли новий закон згідно з яким, українці по-новому вестимуть облік газу. Мовляв вирахувати спожитий обсяг газу — це пережиток минулого від якого треба позбуватися.





З травня 2022 року, українці рахуватимуть голубе паливо вже у кВт, тобто енергетичних одиницях. В цьому є багато плюсів але є й жирний мінус. Всім потрібно буде встановити нові лічильники, а їх по-перше, важко дістати, а по-друге, коштують вони по 25 000 грн, і точно не всім будуть по кишені.

Після цього нововведення українці можуть менше платити за газ

Сучасна система підрахунку передбачає облік обсягу спожитого газу. А от облік в кВт допоможе контролювати якість газу. Відтак, українці платитимуть значно менше, або ж отримуватимуть дійсно якісний газ, що також призведе до зменшення розміру платежів. Адже якщо паливо якісне, то й його витрати будуть значно меншими. Крім цього, по-різному платитимуть за газ й у різних областях. Кожна область, кожен постачальник може надавати газ різної якості, тому і його ціна різнитиметься.

Переходитимуть на нову систему обліку газу поступово

В уряді запевняють, що перехід на нову систему буде поступовим. Спочатку по-новому рахуватимуть газ підприємства, приватні організації, потім комунальні заклади, школи і лікарні. І аж в останню чергу звичайні мешканці квартир і приватних будинків. До цього часу, ймовірно вирішиться проблема дефіциту лічильників. А от чи знизиться їхня ціна — невідомо.

Нагадаємо, що в Кабміні вирішили підняти розмір субсидії на 50% для всіх областей, які перебувають у “червоній зоні” карантину. Це означає, що люди отримають більше відшкодувань ніж зазвичай, і “здачу” зможуть залишити собі.