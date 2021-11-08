Приватбанк снова работает со сбоями: деньги могут уйти

Несмотря на то, что Приватбанку украинцы сегодня доверяют больше всего, он не прекращает систематически давать сбои в работе. Так после плановых технических работ на сервисе «Приват24» стали плохо работать банкоматы.





На горячую линию банка поступает все больше звонков с жалобами клиентов. Дело в том, что банкоматы списывают средства с карточек, но наличные деньги не выдают. Сумма считается списанной, средства на счета не возвращаются. А на главном экране появляется надпись «Техническая ошибка». Также часто сумма списания с карты есть больше, чем граждане хотели обналичивать. Есть еще случаи, когда сумма выдачи наличных денег меньше, чем клиент указал в банкомате.

Служба поддержки клиентов уже прокомментировала данную ситуацию. Не отходите от аппарата. Сначала позвоните на горячую линию, а потом действуйте согласно инструкции. Работники банка советуют сразу же обращаться в ближайшее отделение и писать заявление. Также это можно сделать в электронном режиме или во время онлайн-разговора с консультантом. Деньги моно вернуть обратно только после подтверждения сбоя.

При этом такие случаи зафиксированы по всей Украине. Жалуются студенты, пенсионеры и простые работники.

Возможные причины ошибок и сбоев

Причины могут быть разными: от замятой купюры до системного сбоя. Каждое обращение необходимо фиксировать. При зажеванной купюре работник горячей линии подаст заявку на отмену транзакции. Деньги автоматически вернутся на счет в течение часа.

Если в банкомате не оказалось денег, а транзакция разрешена. Она сама аннулируется автоматически. Но сообщить оператору мобильного банкинга об этом все же нужно.

Также деньги могут украсть мошенники. Как именно? Они встраивают специальные насадки в окно выдачи налички. В результате ловушка зажимает деньги в себе. Недовольный клиент отходит от банкомата, подбегает мошенник и забирает свой улов.

Поэтому внимательно осматривайте банкоматы. Увидели что-то подозрительное — звоните на горячую линию или в полицию.