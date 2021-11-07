Скуповуйте поки є можливість: в Україні почав різко дорожчати популярний овоч

Щороку, саме в цей період, розпочинається сезон підготовки до зими. Люди скуповують різноманітні овочі, яких на ринках більш ніж вдосталь. Відтак серед того, що купують про запас, можна відмітити моркву, капусту, особливо для квашення, а ще цибулю.





Цибуля це овоч, який мусить бути в кожній хаті. Без неї просто нікуди. Щороку спостерігається одна і та ж картина. Цибуля коштує досить доступно, а потім в один момент починає різно дорожчати і вже на початку зими її ціна може піднятися у кілька разів, порівняно з осіннім періодом. В цей момент радіють ті, хто встиг закупити вдосталь цибулі за демократичною ціною. Так от, щоб не купувати цей овоч по кілька десятків гривень за кілограм — поспішіть. Цибуля взяла курс на подорожчання!

За тиждень ціна цибулі виросла на 2 гривні

Вже цього тижня на ринках та супермаркетах спостерігалося незначне подорожчання цибулі. Якщо тиждень тому можна було знайти дрібні сорти по 4 гривні за кілограм, то зараз це мінімум 6. Ну а середня ціна у 9-10 грн/кг, вже піднялася до 12-13 грн. Принаймні такі ціни спостерігаються у супермаркетах. Зауважимо, що минулої зими був період коли цибуля коштувала по 40 грн/кг, тож справді, краще не гаяти часу, та прикупити кілька десяток кілограмів вже зараз.

Ціни на сезонні овочі цього року вищі ніж завжди

Попри те, що в Україні був непоганий врожай, ціни на продукти та овочі залишаються вищими ніж у попередні роки. Суттєво подорожчали й крупи, зокрема гречка. Її ціна зараз стартує від 35-36 грн/кг. Очікується, що ціна стане ще вищою, як мінімум одразу ж після Нового року.