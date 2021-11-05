Даже собакам одевают маски: интернет рассмешило видео из столичного супермаркета

В Киеве с начала ноября объявлена ​​красная зона. Это значит, что в столице действуют все строжайшие ограничения. Нельзя ездить в транспорте без сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Такие же правила касаются и посещения супермаркетов, торговых центров, заведений питания и любых других мест, где может быть скопление людей.





Но все думали, что правила касаются только людей… Оказывается животные тоже носят маски. По крайней мере, один маленький йорк, точно. Видео с милой собачкой, которой хозяйка надела на мордочку обычную медицинскую маску, всколыхнуло сеть.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря

Ситуация произошла в Киеве в одном из супермаркетов. На кадры камеры попала удивительная картина. Женщина завозит в супермаркет коляску, чем-то напоминающую детскую. А в этой коляске сидит собака породы йоркширский терьер. Но не столь коляска привлекает к себе внимание, как маска на мордашке собаки.

Причем это не собачий намордник, а обычная медицинская маска, которую мы все носим каждый день, чтобы предотвратить распространение вируса. Пользователи соцесетей неоднозначны в своих высказываниях. Некоторые считают, что у женщины не все в порядке с психикой. Другие же напротив, считают, что это максимальная забота о любимце, ведь собака тоже может заразиться коронавирусом. Ну как минимум стать его переносчиком.

Но последуют ли примеру этой дамы все остальные владельцы собак? Вряд ли. Разве что подобное правило будет внедрено на законодательном уровне.

Тем временем за отсутствие масок и сертификатов начинают штрафовать

В Киеве начали штрафовать пассажиров общественного транспорта, у которых нет сертификата или теста. Штрафы по 17000 грн. Поэтому большинство людей отказываются от метро и маршруток. Последние ездят полупустыми, в то время как дороги столицы страдают от пробок с утра и до позднего вечера.