Навіть собакам одягають маски: інтернет розсмішило відео із столичного супермаркету

В Києві з початку листопада оголошено червону зону. Це означає, що в столиці діють найсуворіші обмеження. Не можна їздити в транспорті без сертифікату або негативного ПЛР-тесту. Такі ж правила стосуються й відвідування супермаркетів, торгових центрів, закладів харчування та будь-яких інших місць де може бути скупчення людей.





Якось всі гадали, що правила стосуються лише людей. Виявляється тварини теж носять маски. Принаймні один маленький йорк точно. Відео з милим песиком, якому хазяйка одягнула на мордочку звичайну медичну маску, сколихнуло мережу.

Користувачі соціальних мереж розділилися на два табори

Ситуація трапилася в Києві в одному з супермаркетів. На кадри камери потрапила дивна картина. Жінка завозить в супермаркет коляску, яка чимось нагадує дитячу. А в цій колясці сидить собака породи йоркширський тер’єр. Та не настільки коляска привертає до себе увагу, як маска на мордочці собаки. Причому це не собачий намордник, а звичайна медична маска, яку ми всі носимо щодня, аби запобігти поширенню вірусу.

Користувачі соцмереж неоднозначні у своїх висловлюваннях. Дехто вважає, що у жінки не все в порядку з психікою. Інші ж навпаки, вважають, що це максимальна турбота про улюбленця, адже собака теж може заразитися коронавірусом – як мінімум стати його перенощиком.

Та чи слідуватимуть прикладу цієї дами всі інші власники собак? Навряд чи. Хіба, що подібне правило впровадять на законодавчому рівні.

Тим часом за відсутність масок та сертифікатів починають штрафувати

В Києві почали штрафувати пасажирів громадського транспорту, які не мають при собі сертифікату, чи тесту. Штрафи по 17 000 грн. Через це, більшість людей відмовляються від метро і маршруток. Останні їздять напівпорожніми, в той час як дороги столиці страждають від заторів від ранку й до пізнього вечора.