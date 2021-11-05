Банкоматы ПриватБанка и приложение «Приват24» временно прекратят работу

В связи с приближением распродаж на «черную пятницу», которые означают максимальный рост покупательской активности, «ПриватБанку» необходимо подготовить программное обеспечение. Из-за этого финансовая организация временно приостановит работу своих банкоматов и приложения «Приват24».





Снимайте деньги заранее

В период резкого роста покупательской активности критически важна бесперебойная работа платежных систем. Поэтому ПриватБанк принял решение заранее обновить программное обеспечение своего процессингового центра. Случится это в ночь на седьмое ноября.

Согласно статистике, ноябрь-декабрь — период пика подобной активности. Он начинается в каждом году с «черной пятницы» и заканчивается рождественскими распродажами. При этом наблюдается такая тенденция по всему миру. В этом году, как и в прошлом, украинцы к тому же будут гораздо больше, чем раньше, покупать онлайн, потому что на естественный процесс компьютеризации всех сфер жизни наложатся коронавирусные ограничения.

Ранее из-за подобной повышенной активности случались перебои в работе платежных систем, которые и было решено не допустить. Отметим, что с подобными трудностями сталкиваются многие банки во всем мире.

Как сообщает «ПриватБанк», работа всех банковских терминалов, приложения «Приват24» для смартфонов и персональных компьютеров, а также банкоматов будет приостановлена 7 ноября, с часа ночи до половины пятого утра. Этот период выбран из-за того, что активность пользователей в такие часы минимальная, и, следовательно, обновление принесет гораздо меньше неудобств.

Как мы писали ранее, согласно новым правилам внутренней политики «ПриватБанка», которая основана на требованиях государства, на календарный месяц — с первого по тридцатое или тридцать первое число каждого месяца — устанавливается ряд лимитов для физических лиц. Отправлять можно не больше ста переводов по Украине и не больше двадцати пяти международных в месяц. Получать, в свою очередь, можно не больше ста переводов по Украине или тридцати международных.