Банкомати ПриватБанку та додаток «Приват24» тимчасово припинять роботу

У зв’язку з наближенням розпродажів на «чорну п’ятницю», які означають максимальне зростання купівельної активності, «ПриватБанку» необхідно підготувати програмне забезпечення. Через це фінансова організація тимчасово призупинить роботу своїх банкоматів та додатку «Приват24».





Знімайте гроші заздалегідь

У період різкого зростання купівельної активності критично важлива безперебійна робота платіжних систем. Тому ПриватБанк вирішив заздалегідь оновити програмне забезпечення свого процесингового центру. Станеться це в ніч проти сьомого листопада.

Згідно зі статистикою, листопад-грудень – період піку подібної активності. Він починається щороку з «чорної п’ятниці» і закінчується різдвяними розпродажами. При цьому спостерігається така тенденція по всьому світі. Цього року, як і минулого, українці до того ж будуть набагато більше, ніж раніше, купуватимуть онлайн, тому що на природний процес комп’ютеризації всіх сфер життя накладуться коронавірусні обмеження.

Раніше через таку підвищену активність траплялися перебої у роботі платіжних систем, які й було вирішено не допустити. Зазначимо, що з подібними труднощами стикаються багато банків у всьому світі.

Як повідомляє «ПриватБанк», роботу всіх банківських терміналів, програми «Приват24» для смартфонів та персональних комп’ютерів, а також банкоматів буде призупинено 7 листопада, з першої години ночі до пів на п’яту ранку. Цей період вибраний через те, що активність користувачів у такі години мінімальна, і, отже, оновлення принесе набагато менше незручностей.

Як ми писали раніше, згідно з новими правилами внутрішньої політики «ПриватБанку», яка ґрунтується на вимогах держави, на календарний місяць — з першого по тридцяте або тридцять перше число кожного місяця — встановлюється низка лімітів для фізичних осіб. Відправляти можна не більше ста переказів Україною та не більше двадцяти п’яти міжнародних на місяць. Отримувати, у свою чергу, можна не більше ста переказів Україною чи тридцяти міжнародних.