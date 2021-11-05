Лікарі назвали продукти, які в жодному разі не можна вживати на порожній шлунок

Мабуть, серед усіх прийомів їжі сніданок — найпоспішніший. Багато хто любить поспати якомога довше, а потім закинути в рот першу страву, що трапилася під руку в холодильнику, і бігти на роботу. Це шкідлива звичка: є продукти, якими снідати категорично не можна.





Виключіть ці продукти з ранкового меню

Насамперед лікарі радять не пити на голодний шлунок каву. Вона звужує судини шлунка, що погіршує кровообіг. Починати день найкраще з чаю, а каву пити хоча б через годину-півтори після сніданку. Те ж саме стосується також різних газованих напоїв.

Гостра їжа набуває свого смаку завдяки кільком різновидам білків, у тому числі капсаїцину. Він викликає подразнення слизових оболонок шлунка. Натщесерце це може стати причиною гастриту.

Необхідно також виключити з ранкового меню цитрусові: лимони, апельсини, грейпфрути. Вони навантажують печінку, а також можуть стати причиною гастриту. Найкраще залишити їх на десерт після обіду чи вечері, або ж для легкого вечірнього перекушування, якщо не хочете лягати спати на голодний шлунок.

Банани з ранку шкідливі для роботи серцево-судинної системи. Вся причина в тому, що вони містять значну кількість калію та магнію. Це спричиняє порушення калій-магнієвого балансу в організмі, що, у свою чергу, чинить підвищене навантаження на серце. Як і цитрусові, банани краще їсти після обіду чи вечері.

Нарешті, слід відмовитися від грубої клітковини, якої багато, наприклад, у грушах чи яблуках. Вона корисна для моторики кишківника, але для цього потрібно спочатку його «запустити», з’ївши щось інше. Без цього вона лише створить відчуття тяжкості у шлунку.

Як ми писали раніше, дієтологи також назвали їжу, яку можна з’їсти на ніч, якщо почуття голоду заважає спати. Це сир, горіхи, йогурт, нут, яблука, арахісова олія, горіхи, сухофрукти, крекери. Вкрай небажано вживати оброблені солодкі продукти, наприклад, торти, тому що вони можуть підвищити рівень цукру в крові.