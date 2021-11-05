На курорти Буковеля більше не пускатимуть нещеплених

Як повідомляє місцеве Івано-Франківське видання, керівники курортних комплексів тепер зобов’язані пускати на свої турбази лише тих, хто гарантовано безпечний у плані COVID-19. Нещеплені громадяни не допускатимуться.





Як потрапити на зимовий курорт

Комісія ТЕБ та НС вимагала від керівників усіх без винятку туристичних баз Івано-Франківської області пускати на свої курорти лише тих, хто може надати сертифікати щодо вакцинації. Також підійде негативний ПЛР-тест або довідка про те, що ви перенесли ковід та одужали.

Дані нововведення пов’язані насамперед із посиленням вимог щодо епідеміологічної безпеки. На всій території Івано-Франківської області посилять контроль за дотриманням карантину в зв’язку з рекордною кількістю хворих в Україні, яка вже наближається до тридцяти тисяч щодня.

Лікарі нагадують, що у нового штаму коронавірусу, відомого як «Дельта+», основними симптомами є нудота, блювання, сухий кашель і сильне підвищення температури. У той же час звичні симптоми, такі як біль у грудях, втрата смаку та нюху, зустрічаються набагато рідше і можуть бути відсутніми.

Коронавірус небезпечний не лише своєю летальністю, але й можливими наслідками. Вже існують повідомлення про підвищення ризику серцево-судинних захворювань, сплеск психічних розладів у тих, хто ними ніколи раніше не страждав, стійке зниження фізичної та розумової працездатності. Саме з цієї причини необхідно вакцинуватися, дотримуватися заходів протиепідемічної безпеки та уникати скупчень людей, і не слухати демагогію про те, що вмирають лише хронічно хворі та літні люди.

Як ми писали раніше, згідно зі статистикою, за нинішній рік уже понад п’ять сотень українців спробувало потрапити на територію Польщі за підробленими сертифікатами про вакцинацію. При цьому понад дві третини випадків припадає з якоїсь причини на пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська». Там зафіксовано 352 випадки.