Прогноз погоди на сьогодні: якою вона буде

Як повідомляють синоптики, погода на території нашої країни сьогодні буде похмурою. А ось наскільки вона буде теплою, залежить від конкретного регіону. Загалом — поки що не зима. Майже на всій території нашої країни дощів не буде, але погода залишиться похмурою. Можна сказати, це останні теплі дні.





Яка погода чекає на українців

На сході країни очікуються короткочасні дощі. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 10-12 градусів, вночі можливі короткочасні заморозки. У південних областях України буде хмарно, але без опадів, за винятком Херсонської та Запорізької областей. Найтепліше буде в Одесі та Криму, де вдень повітря може прогрітися до п’ятнадцяти чи навіть сімнадцяти градусів.

На півночі нашої країни температура вдень становитиме 9-11 градусів, дощі не очікуються. Натомість можливі опади на заході України. Найхолодніше буде на Закарпатті — до десяти градусів вдень та п’яти-семи вночі, в решті областей — 11-13 градусів вдень та 4-8 вночі.

У центральних областях нашої країни не буде дощів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від шести до дев’яти градусів, удень температура підніметься до дванадцяти, а то й п’ятнадцяти.

У Києві весь день буде хмарно, але дощів не очікується. Температура вночі вагатиметься в районі восьми градусів, вдень — до дванадцяти. Такі умови погоди збережуться до кінця тижня.

Як ми писали раніше, за прогнозами синоптиків, середня температура на території нашої країни в листопаді становитиме від 1 до 7 градусів. Місячна кількість опадів становитиме від 31 до 61 міліметра, у гірських регіонах – 64-96 міліметрів. Це відповідає сезонній нормі. Занадто сильних дощів не буде.

Осінь очікується холодною, а майбутня зима досить суворою. Зазначимо, що так звана метеорологічна осінь цього року розпочалася на території нашої країни рано — дев’ятнадцятого вересня.