Стало відомо, що можна зробити, щоб платити за газ набагато менше

Ні для кого не є секретом, що останнім часом вартість газу сильно зросла, і тепер українці зовсім не раді щомісячним платежам. Проте експерти пояснюють, що платежі за опалення можна знизити радикально майже вдвічі. Що для цього потрібно зробити? На це питання відповідають провідні українські фахівці. Багато українців сплачують за опалення набагато більше, ніж могли б.





Як заощадити на опаленні: декілька порад, які збережуть ваші гроші

Згідно з рекомендаціями Державного агентства з питань енергоефективності, для того, щоб не лякатися величезних платежів за опалення, українцям достатньо виконати кілька простих дій. Насамперед тим, хто ще не встановив теплові та газові лічильники, варто це зробити. У деяких після того, як вони починають платити тільки за те, що дійсно спалили, сума грошей, необхідних для оплати, зменшується в кілька разів.

Також бажано встановити на радіатор термостатичний вентиль. Це дозволить контролювати кількість споживаного вами тепла. У теплу погоду можна встановити вентиль на мінімальну позначку. Зрештою, бажано раз на п’ятнадцять років міняти котел і газову колонку, тому що їхня ефективність з часом падає.

Експерти також дають кілька простих лайфхаків. Зокрема, не потрібно закривати радіатори та опалювальні прилади шторами, меблями чи декоративними елементами. Також бажано перед початком опалювального сезону перевірити систему та усунути у ній можливі повітряні пробки.

Нарешті, варто пам’ятати про старі, «дідівські» способи утеплення, наприклад, про товстий килим на підлозі, який знизить втрати тепла, що йдуть через підлогу. Бажано також утеплити стіни і стелю. Втім, у багатоповерхових будинках таке утеплення може коштувати дуже дорого — мільйони гривень. Зрозуміло, не всі домогосподарства мають такі гроші. Проте для приватних будинків це цілком реальний спосіб заощадити значні суми.