Клієнтам Монобанку приходитимуть грошові перекази від Санта Клауса та Зубної феї

Погодьтеся, було б чудово під Новий Рік або в честь Різдвяних свят, отримати грошовий подарунок від Санта Клауса. Всі люблять подарунки, та й гроші ніколи не бувають зайвими.





Так от, в Монобанку вирішили трішки потішити власних клієнтів і розробили цікаву новинку. Напередодні зимових свят, кожен хто має додаток Монобанку зможе здивувати своїх близьких, а зокрема дітей, які теж мають цей додаток. Відтак, для користувачів відкривається ексклюзивна опція, про яку вже повідомив засновник мобільного банку Олег Гороховський на своїй сторінці у Фейсбук.

Опція більш зорієнтована на батьків та їх дітей

На даний момент банк отримав ексклюзивні права міняти ім’я відправника на ім’я казкового персонажа. Наприклад, батьки можуть вибрати картку дитини і проводячи транзакцію вписати замість свого імені, ім’я Зубна фея, або Санта Клаус. Діти оновлюючи історію надходжень бачитимуть, що гроші поступили саме від цих персонажів.

Це стосується тих батьків, які мають додаток Моно, і їхні діти теж мають картку та додаток від цього банку. Батьки можуть прив’язати картку до свого мобільного банкінгу та бачити абсолютно всі операції, які здійснює їхня дитина. Ну, а тепер сюди ж приєднається ще одна цікавинка.

Ідею вже позитивно оцінили користувачі, які активно коментують допис Гороховського у Фейсбуці. Люди в захваті, і запитують лише, чому не зробили такої опції для всіх клієнтів, а не лише для дітей. Мовляв, приємно було б і дорослим.

Додаток потрібно оновити до останньої версії

Для того, щоб користуватися “казковою опцією” потрібно, щоб і відправник і отримувач оновили свій додаток до найновішої версії.