Українцям буде непереливки: стало відомо на скільки зростуть ціни на товари і послуги в 2022 році

Щороку, а особливо на початку Нового року різко піднімаються ціни на продукти, послуги, транспортні витрати і так далі. Не стане виключенням й наступний рік.





Вже стало відомо, що в 2022-му зросте не лише зарплата і пенсія, а й ціни на все інше. Найсумніше це те, що жодного підвищення зарплати ніхто не відчує. Інфляція буде настільки великою – щоб її не відчути, надбавку до зарплати й пенсії потрібно робити мінімум у 5 разів більшою, ніж та, що планується. Та давайте про все по-порядку.

Кабмін прийняв проект бюджету на 2022 рік

Стало відомо, що Кабінет міністрів таки прийняв проєкт бюджету на 2022 рік, який розробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. В народі цей проєкт вже називають “проєктом бідності”, адже ті цифри, які в ньому фігурують навіюють лише сум. Відтак, згідно бюджету, мінімальна зарплата у 2022 році підвищиться всього на 3%, приблизно 200 грн. В той час, як прогнозоване підвищення цін на товари і послуги стартуватиме від 8%. Щодо пенсій, то вони, як і зарплата зростуть на 2-3%, до мінімальної виплати додадуть трішки більше 150 гривень. Ба більше, рівень інфляції у 2022 році може бути ще вищим, ніж 8-9%, адже подорожчає газ. Та поки що ніхто нічого не коментує.

За даний проєкт проголосувало 274 депутати

Перше голосування за даний проєкт відбулося ще 20-го жовтня. Тоді його, як основу для подальшого розгляду підтримало 263 нардепи. На днях, 2-го листопада, розглянули повторно проєкт, у який було внесено понад 3000 правок. Після цього, за нього проголосувало вже 274 народних депутати.