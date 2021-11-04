В Україні очікується нова хвиля перейменування міст

Згідно з інформацією, яка з’явилася на офіційному сайті мовного омбудсмена Тараса Кременя, планується перейменувати деякі міста нашої країни, назви яких не відповідають мовному закону. Які ж міста зачепить нова хвиля?





Перейменування міст

Насамперед, під хвилю перейменувань можуть потрапити міста, назви яких мають російськомовний характер. Серед них, наприклад, такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Південний, Спокій, Надія, Перекладчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та ін. Експерти зазначають, що частину цих міст було перейменовано в часи радянської влади. Раніше вони мали автентичні українські назви, такі як Сіверський Донець, Гарбузинка, Богополь.

Керівникам органів місцевого самоврядування даних населених пунктів, за словами мовного омбудсмена, вже було надіслано відповідні повідомлення з рекомендаціями перейменувати міста та села.

Загалом такі пропозиції, за словами Кременя, розіслано вже у кілька десятків населених пунктів нашої країни. Про відповідь реакції місцевої влади поки що інформації немає.

Усього за чотири роки декомунізації в нашій країні було демонтовано понад дві з половиною тисячі пам’ятників, які були визнані такими, що пропагують радянську владу. Також було перейменовано тисячу населених пунктів, двадцять п’ять районів, п’ятдесят дві тисячі топонімів, включаючи вулиці у багатьох українських містах та селах.