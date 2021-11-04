Стало відомо, коли українські діти зможуть піти до школи

На даний момент переважна більшість шкіл у нашій країні знаходяться на осінніх канікулах, деякі проводять уроки у дистанційному форматі. Багато батьків намагаються хоча б приблизно передбачити, коли ж їхні чада зможуть повернутися за парти. Ми поставили це питання експертам, і їхні прогнози не надто втішні.





Найдовші канікули

За статистикою, наданою Міністерством освіти України, «червона» зона карантину за новою хвилею захворюваності на COVID-19 стала причиною відправки на «продовжені канікули» 4700 шкіл по всій країні. Трохи меншу кількість шкіл переведено на дистанційну форму навчання – таких виявилося 3,2 тисячі.

Зрозуміло, таке становище не принесе нічого хорошого. Дистанційне навчання, звичайно, вже не організовується в авральних темпах, як минулого року, до нього встигли звикнути багато школярів, педагогів та батьків. Однак воно все ще пов’язане з великою кількістю проблем. Діти набагато більше відволікаються, не всі мають доступ до нормального інтернету для проведення занять.

Тривалі канікули ще гірше. Ефективність шкільної освіти, яка і так страждає з цілого ряду причин, падає практично до нуля. Після закінчення таких канікул дітям доведеться у прискореному темпі наздоганяти шкільну програму. Це стане причиною стресу та підвищених навантажень у школах. Програма, яку і так доведеться проходити із серйозними втратами у матеріалі, стане ще складнішою, і зовсім не з вини школярів та викладачів.

За словами експертів, для того, щоб школярі змогли знову сісти за парти, потрібне значне покращення епідеміологічної ситуації. Найважливішим тут є дотримання українцями карантинних обмежень, вакцинація як вчителів, так і взагалі всього населення нашої країни. Однак навіть за найоптимістичнішими прогнозами у червоних зонах України класи зможуть відкритися не раніше січня-місяця.