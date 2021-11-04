Без PlayStation та Apple: Світовий дефіцит мікрочипів вже й в Україні

Криза у виробництві мікросхем та електронних чипів виросла до розмірів загальносвітового масштабу. України ця біда теж торкнулася. Автомобільні імпортери та дилери б’ють на сполох.





Є дві причини, за якими виник дефіцит: коронавірус і пожежі на заводі. І та, і інша невідомо коли владнається. Пандемія обмежила виробничі потужності, а пожежа на Renesas тільки погіршила становище.

Коментарі гендиректора ВААІД

Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко розповів, що виробництво чіпів впало ще під час першої хвилі коронавірусу. Але пожежа на заводі максимально дестабілізувала ситуацію.

Брак мікросхем наклав неприємний відбиток в багатьох галузях. Гострий дефіцит у всіх сферах напружує виробників і покупців. Проблеми також пов’язані з логістикою й подорожчанням сировини (мова йде про рідкісні види металів). Через це вже дорожчають ціни на:

техніку Apple, iPhone;

PlayStation системи й інші ігрові приставки;

побутову техніку та електроніку;

охоронні системи.

Але не всі виробники готові пожертвувати репутацією заради ціни на мікропроцесори. Наприклад, Volkswagen не буде змінювати умови контрактів. Вартість автівок концерну залишиться такою ж, якою була раніше.

До цього дефіциту покупка автомобіля не займала стільки клопоту і часу. Можна було вибрати будь-яку модель і купити її без проблем. Сьогодні багато автівок потрібно чекати від 3 до 6 місяців, повідомляють в Avtosota.

В останні роки дефіцит на нові технології не рідкість. Так, наприклад, в минулому році світові не вистачало жорстких дисків через майнінг криптовалюти. Сьогодні ж не вистачає мікропроцесорів для електроніки.

Коли закінчиться криза

Зараз багатьох цікавить питання: “Як довго триватиме мікропроцесорна криза”. Представники керівництва заводу обіцяють налагодити ситуацію до третього кварталу 2022 року. Такий розвиток подій можливий, якщо більше ніяких катастроф не відбудеться. Світ сьогодні дуже хиткий, щоб робити довгострокові прогнози.