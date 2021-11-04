Кава може лікувати деякі хвороби: наукові дослідження здивували багатьох

В світі більше 60% людей щодня п’ють каву. Дехто починає з неї свій ранок, ба більше, дехто не може почати день без чашки ароматного напою. Смачна ранкова кава — це заряд енергії, остаточне пробудження від сну, а ще смачний та приємний ритуал.





Більшість людей полюбляють смакувати кавою й протягом дня, наприклад на зустрічах із друзями, за обідом, чи навіть вечерею. В плані того, наскільки цей напій корисний чи шкідливий, існує багато суперечок. Дехто вважає, що кава негативно відображається на здоров’ї. Інші ж навпаки, стверджують, що даний напій може лікувати. Про останнє твердження ми й поговоримо.

Вчені дослідили позитивний вплив кави на організм

Виявляється, кава може бути корисною. Згідно з науковими дослідженнями, чашка якісної натуральної кави може знизити ризик захворювання раком печінки на 40%. Саме кава може виступати профілактичним засобом для діабету другого типу. Ба більше, кава може мати позитивний вплив на серце, хоча для багатьох це звучить, як абсурд.

Виявляється кава в сумі з деякими серцевими ліками покращує та підсилює їхню дію. Ось так от! Ну і звісно ж, це незамінний напій для тих, хто страждає від низького тиску. Лікарі вже давно помітили подібну тенденцію у вагітних, і їм до речі, порцію кави в день не забороняють, а навпаки рекомендують.

Головне знати міру

Звісно ж, щоб вплив від кави був позитивним, потрібно знати правильну міру. Однієї чашки в день більш ніж достатньо. Також, слід звертати увагу на якість кави. Ідеально якщо це натуральна, в зернах або свіжо змелена.

Враховуйте особливості власного організму, та при потребі консультуйтесь з лікарем. Адже якщо мова про серйозні вади серця, чи високий артеріальний тиск, про жодну користь від кави не йтиме й мови.