Назван самый опасный в мире алкоголь: каждый его пил и не раз

Алкогольные напитки априори не могут быть безопасны, ведь спиртное отрицательно отображается на организме, отдельных его органах и системах. Однако большинство привыкли думать, что если алкоголь не крепок, то он не слишком вреден. Некоторые даже считают, что стакан красного вина, или 20 граммов хорошего коньяка это полезно. Мол коньяк это и вовсе маст хэв для тех у кого гипотония.





Конечно же, это не так. Алкоголь возможно и имеет определенный кратковременный эффект, когда нам кажется, что мы чувствуем себя лучше, но это “лекарство” губительно влияет на организм и злоупотреблять им точно не нужно.

Самый опасный напиток – это пиво

Перейдем к исследованиям ученых, ведь именно они определили, что самый опасный напиток это всеми любимое пиво, которое многие и за алкоголь не воспринимают. Оказывается, что пиво очень негативно влияет на печень. Также, ученые развеяли всем известный миф, мол дневная норма пива от которой ничего не случится, это 30-40 мл для мужчин и 20-30 мл для женщин. На самом деле даже выпив 15 мл, в организме вырабатывается дофамин, который со временем провоцирует зависимость. Следовательно, человек хочет увеличивать дозу алкоголя, в противном случае испытывает раздраженность и плохое самочувствие.

Также ученые исследовали, что пивной алкоголизм развивается гораздо быстрее, чем от крепких спиртных напитков. А если речь о 1-2 бутылках ежедневно, то с подобным темпом обходиться без пива человек не сможет уже через несколько месяцев.

Все из-за несерьезного отношения к пиву

Ученые считают, что пивной алкоголизм такое распространенное явление, потому что люди слишком несерьезно относятся к хмельному. Мол это, как квас или газированные напитки — исключительно для утоления жажды. Вот здесь и срабатывает мышеловка, и без пива человек уже не можете представить ни одного дня.