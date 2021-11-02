Названо найнебезпечніший у світі алкоголь: кожен його пив і не раз

Алкогольні напої апріорі не можуть бути безпечними, адже спиртне негативно відображається на організмі, окремих його органах та системах. Однак більшість звикли думати, що якщо алкоголь не міцний, то він не надто шкідливий. Дехто навіть вважає, що склянка червоного вина, або 20 грамів хорошого коньяку навіть корисно. Мовляв коньяк це й зовсім маст хев для тих у кого гіпотонія.





Звісно ж це не так. Алкоголь, можливо, й має певний короткочасний ефект, коли нам здається, що ми почуваємось краще, але ці “ліки” згубно впливають на організм і зловживати ними точно не потрібно.

Найнебезпечніший напій — це пиво

Перейдемо до досліджень науковців, адже саме вони визначили, що найнебезпечніший напій це всіма улюблене пиво, яке багато хто й за алкоголь не сприймає. Виявляється, що пиво неймовірно негативно впливає на печінку. Також, вчені розвіяли всім відомий міф, що мовляв денна норма пива від якої нічого не трапиться, це 30-40 мл для чоловіків і 20-30 мл для жінок. Насправді, навіть випивши 15 мл, в організмі виробляється дофамін, який з часом провокує залежність. Відтак людина хоче збільшувати дозу алкоголю, в протилежному випадку відчуває роздратованість та погане самопочуття.

Також вчені дослідили, що пивний алкоголізм розвивається значно швидше, ніж від міцних спиртних напоїв. А якщо мова про 1-2 пляшки щоденно, то з подібним темпом, обходитися без пива людина не зможе вже через кілька місяців

Все через несерйозне відношення до пива

Науковці вважають, що пивний алкоголізм таке поширене явище, тому що люди надто несерйозно відносяться до хмільного. Мовляв це як квас, або газовані напої — виключно для втамування спраги. Ось тут й спрацьовує пастка, і без пива людина вже не можете уявити жодного дня.