Від 3000 гривень і більше: кого чекає суттєве підвищення пенсій?

Поступово наближається до завершення 2021 рік, а разом з ним підводяться різноманітні підсумки. Найбільше люблять хвалитися результатами власної роботи політики. Зокрема, на крайньому брифінгу, Міністр соціальної політики Марина Лазебна підсумувала результати останніх 1,5 років роботи.





Виявляється у Україні стало на 50% більше тих пенсіонерів, які отримують пенсію розміром від 3000 грн. На 40% збільшилась кількість тих, хто отримує більш як 4000 грн. І на цьому не планують зупинятися. Лазебна анонсувала чергове підвищення, яке відбудеться вже у грудні. А ще розповіла про всі добавки, які чекають українців у 2022 році. Ймовірно, рубіж у 3000 грн. переступлять ще кілька сотень тисяч українців.

У 2022 році буде мінімум чотири надбавки

Стало відомо, про кілька перерахунків, які стосуватимуться різних категорій населення.

З 1-го березня відбудеться індексація виплат для усіх пенсіонерів.

З 1-го липня, переглянуть розмір пенсій для непрацюючих пенсіонерів. Мінімальна виплата становитиме не менше 2027 грн.

З 1-го жовтня підвищуватиметься мінімальна зарплата, і як наслідок зросте розмір мінімальної пенсії для 65-річних, які мають необхідний стаж. Пенсія становитиме 2680 грн.

Також з 1-го жовтня 2020-го по 300 гривень добавлять пенсіонерам, яким більше 70 років. Мається на увазі вікова категорія 70-75 років. Вони отримуватимуть по 300 гривень до основної суми щомісячно. Нагадаємо, що цьогоріч по 500 грн, отримала вікова категорія 85+, а також по 400 грн, вікова категорія 75+.

Загалом, аналізуючи усі добавки та перерахунки, у Міністерстві соціальної політики дійшли висновку, що у 2022-му році, 70-річні особи з повним робочим стажем матимуть мінімум 3000 грн. пенсії.