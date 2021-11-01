Синоптики розповіли, коли українцям варто чекати на зиму

Листопад буде цього року досить прохолодним, але все ще не повноцінною зимою — про це повідомляють багато синоптиків. Але коли ж чекати першого снігу? Погляньмо, що нам обіцяють.





Коли до нашої країни прийде зима

За словами синоптиків, у середньому погода протягом усього жовтня буде типовою для осені — прохолодною і дощовою, але все-таки вище нуля. За результатами спостережень найнижчі температури в листопаді спостерігалися на території нашої країни в Карпатах — там кілька разів було відзначено -31 градус. Водночас у Криму спостерігалось 29 градусів тепла. Втім, це все, зрозуміло, досить малоймовірні крайнощі, і цього року вони навряд чи відбудуться.

Що стосується дощів, то найбільше опадів випаде на Закарпатті у першій половині місяця, натомість у другій половині погода там же буде найкращою у всій Україні. На всьому заході нашої країни буде +12-15 градусів вдень та +5-7 вночі, до другої половини температури знизяться до 5-7 градусів вдень та до нуля вночі.

У північних регіонах нашої країни дощі почнуться приблизно четвертого числа та закінчаться до двадцятого. Найсильніше вони будуть у Сумській та Чернігівській областях. Після першого тижня температура різко знизиться до 5-7 градусів вдень. В останній декаді вона впаде нижче за нуль.

У центрі та на півдні нашої країни кількість опадів буде приблизно однаковою, трохи меншою, ніж на заході. Середньомісячна температура становитиме приблизно п’ятнадцять градусів, в останній декаді – близько десяти.

Східні ж області стануть сухими і холодними. На Донбасі після десятого числа припиняться опади. Із середини місяця можливі заморозки до мінус чотирьох градусів.

Щодо снігу, то в листопаді його, швидше за все, не буде. Можливі невеликі нічні снігопади у північних областях нашої країни. Але на основній частині території нашої країни сніг випаде лише у грудні.