Синоптики рассказали, когда следует ждать зиму

Ноябрь будет в этом году достаточно прохладным, но все ещё не полноценной зимой — об этом сообщают многие синоптики. Но когда же все-таки ждать первого снега? Давайте посмотрим, что нам обещают.





Когда в нашу страну придет зима

По словам синоптиков, в среднем погода в течение всего октября будет типичной для осени — прохладной и достаточно дождливой, но все-таки выше нуля. По результатам наблюдений, самые низкие температуры в ноябре наблюдались на территории нашей страны в Карпатах — там несколько раз был отмечен -31 градус. В то же время в Крыму наблюдалось 29 градусов тепла. Впрочем, это все, разумеется, достаточно маловероятные крайности, и в этом году они вряд ли произойдут.

Что касается дождей, то больше всего осадков выпадет на Закарпатье в первой половине месяца, зато во второй погода там же будет самой лучшей во всей Украине. На всем западе нашей страны будет +12-15 градусов днем и +5-7 ночью, ко второй половине температуры снизятся до 5-7 градусов днем и до нуля ночью.

В северных регионах нашей страны дожди начнутся примерно четвертого числа и закончатся к двадцатому. Сильнее всего они будут в Сумской и Черниговской областях. После первой недели температура резко снизится до пяти-семи градусов днем. В последней декаде она упадет ниже нуля.

В центре и на юге нашей страны количество осадков будет примерно одинаковым, чуть меньше, чем на западе. Среднемесячная температура составит примерно пятнадцать градусов, в последней декаде — около десяти.

Восточные же области станут самыми сухими и холодными. На Донбассе после десятого числа прекратятся осадки. С середины месяца возможны заморозки до минус четырех градусов.

Что касается снега, то в ноябре его, скорее всего, не будет. Возможны небольшие ночные снегопады в северных областях нашей страны. Но на основной части территории нашей страны снег выпадет только в декабре.