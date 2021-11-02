Некоторые украинцы будут вынуждены платить за газ по 38 гривен

Украинские поставщики в очередной раз подняли цены на «голубое топливо». На этот раз стоимость ресурса по месячному тарифному плану составила почти 40 грн за «куб». Между тем, некоторые из участников рынка полностью отказались от помесячных договоров и оставили в своем прайсе лишь годовые предложения с фиксированной ценой.





Ноябрьские ценники на газ опять неприятно удивили украинцев. Рост стоимости горючего в Европе, все еще страдающей от манипуляций российского «Газпрома», повлиял и на отечественные газовые компании. Антирекорд по росту тарифов поставили четыре украинских газопоставщика. Их цены на энергоресурс достигли едва ли не 40 грн за 1 куб. м.

Самой высокой стоимость газа в текущем месяце будет для клиентов «ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ» – 38,35 грн за кубометр. На втором месте оказалась компания «Светлогаз» со ставкой 38,1 грн за “куб”. Не повезло и клиентам поставщика «Gas Trading», которые вынуждены будут с 1 ноября платить за мерку горючего 36,5 грн. Последним в четверке самых дорогих газовых операторов стало предприятие «Хмельницкэнергосбыт» со ставкой 35,5 грн за кубический метр.

Учитывая такие месячные расценки, все больше украинцев заключают с газопоставщиками годовые договора. Цена в таких тарифных планах фиксированная и не реагирует на постоянные колебания рыночных ставок. К тому же годовые цены у отечественных поставщиков по крайней мере втрое ниже месячных. Максимальная стоимость горючего по годовому тарифному плану достигает 13,5 грн за куб. м.

Из-за столь существенной ценовой разницы между двумя тарифными планами некоторые отечественные газовые компании решили вообще убрать из своего прайса месячное предложение и оставить только годовой фиксированный тариф. Цена газа у украинских поставщиков по годовому договору составляет от 7,8 до 13,5 грн за кубометр. Однако большинство облгазов предлагают ресурс по цене около 9 грн за кубический метр.