Не только Coca-Cola: названы напитки, которые сокрушительно влияют на здоровье и укорачивают продолжительность жизни

К сожалению, в современных условиях жизни, и при том ритме, в котором живут миллионы людей, уделять внимание собственному питанию могут не все. Перекусы, полуфабрикаты, фаст-фуд и прочая еда, которую нельзя назвать здоровой. Да и даже готовя дома самостоятельно, мы не можем ручаться за качество и экологичность продуктов, которые покупаем в магазинах.





Ученые говорят, что питаться на 100% полезно, практически нереально, как минимум для 70% населения. Однако каждый может по крайней мере немного позаботиться о собственном здоровье и не нагружать дополнительно организм настоящим ядом. Названы напитки, которые могут вас уничтожить, даже если вы тщательно следите за собственным рационом.

Газированные напитки – это яд

Американские исследователи заявляют, что любой газированный, а главное сладкий напиток это настоящий яд. Если пить такие напитки на постоянной основе есть риск умереть на несколько лет раньше. Организм накапливает вредные вещества и со временем это выливается в ряд проблем, среди которых:

Ожирение. Кока-кола, фанта или любые другие газированные сладкие напитки содержат много сахара. Если вы пьете их постоянно вредный холестерин и лишние килограммы не заставят себя ждать.

Развитие диабета и проблемы с суставами. Опять же из-за избытка сахара, а еще ряда других химических примесей.

Ухудшение памяти и концентрации. Ученые исследовали, что существует прямая связь между регулярным потреблением газированных напитков и ухудшением памяти и даже болезнью Альцгеймера.

Проблемы с сердцем и кровеносной системой. Особенно нельзя употреблять газированные напитки тем, кто уже страдает сердечной недостаточностью.

Да и вообще, сладкая газировка отрицательно изображается на состоянии кожи, зубов, волос. Пейте обычную воду – это не только безопасно, но и очень полезно для здоровья.