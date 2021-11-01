Не лише Coca-Colа: названо напої, які нищівно впливають на здоров’я та вкорочують тривалість життя

На жаль, в сучасних умовах життя, та при тому ритмі в якому живуть мільйони людей, приділяти уваги власному харчуванню можуть не всі. Перекуси, напівфабрикати, фаст-фуд та інша їжа, яку зовсім не можна назвати здоровою. Навіть, готуючи вдома самостійно, ми не можемо ручатися за якість і екологічність тих продуктів, котрі купуємо у магазинах.





Науковці кажуть, що харчуватися на 100% корисно, практично нереально, як мінімум для 70% населення. Однак кожен може принаймні трішки потурбуватись про власне здоров’я і не навантажувати додатково організм справжньою отрутою. Названо напої, які можуть знищити вас, навіть якщо ви ретельно слідкуєте за власним раціоном.

Газовані напої — це отрута

Американські дослідники заявляють, що будь-яка газована, а головне солодка вода це справжня отрута. Якщо пити такі напої на постійній основі є ризик померти на кілька років раніше. Організм накопичує шкідливі речовини і з часом це виливається у ряд проблем, серед яких:

Ожиріння. Кока-кола, Фанта, чи будь-які інші газовані солодкі напої містять багато цукру. Якщо ви п’єте їх постійно шкідливий холестерин та зайві кілограми не забаряться.

Розвиток д іабету та проблеми з суглобами. Знову ж через надлишок цукру та ще ряду інших хімічних домішок.

Погіршення пам’яті та концентрації. Науковц і дослідили , що є прямий зв’язок між регулярним споживанням газованих напоїв і погіршенням пам’яті та навіть хворобою Альцгеймера.

Проблеми з серцем та кровоносною системою. Особливо не можна вживати газовані напої тим, хто вже страждає від серцевої недостатності.

Та й загалом, солодка газована вода негативно відображається на стані шкіри, зубів, волосся. Пийте звичайну воду — це не лише безпечно, а й дуже корисно для здоров’я.