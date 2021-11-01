Появилось новое карантинное ограничение, за нарушение которого придется платить 17 000 грн

В Украине резко ухудшается ситуация с коронавирусом. Еженедельно обновляется список “красных зон” и к сожалению их не становится меньше, а с точностью до наоборот. С 1 ноября в красную зону попал Киев и ряд областей, в частности Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.





Во всех этих областях местные могут посещать торговые центры, рынки, кафе и ездить в общественном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации. А с ноября за нарушение этого правила будут строго наказывать.

В Киеве сертификаты будут проверяться в метро

Следовательно, появилась информация о новом ограничении. С этого понедельника в Киеве те горожане или гости столицы, которые будут передвигаться в метро без сертификата, могут заплатить штраф в размере 17 000 грн. Это новое наказание, ведь до этого момента всю ответственность за пассажиров несли водители/перевозчики/контролеры. И это они должны были платить штрафы за “сертификатных зайцев”.

Однако в Кабмине решили, что эффективнее будет наказывать и самих нарушителей. Наличие сертификата будут проверяться непосредственно во время движения, а не при входе в вагон. Проверки будут либо выборочными, либо массовыми.

Вероятно, вскоре это наказание распространится и на все другие сферы.

Не исключение, что скоро будут штрафовать украинцев и в других видах транспорта, а еще в заведениях питания и всех тех местах куда без сертификата нельзя. Переводить всю ответственность только на предпринимателей и перевозчиков, мол, не эффективно и не правильно. К слову, в качестве альтернативы сертификату остаются свежий отрицательный ПЦР-тест и тест на антиген.