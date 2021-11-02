З’явилося нове карантинне обмеження за порушення якого доведеться платити 17 000 грн

В Україні різко погіршується ситуація з коронавірусом. Щотижня оновлюється перелік “червоних зон” і на жаль їх не стає менше. З 1-го листопада у “червону зону” потрапив Київ та ряд областей, зокрема Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська області.





В усіх цих областях, місцеві можуть відвідувати торгові центри, ринки, кафе та їздити у громадському транспорті лише за наявності сертифікату про вакцинацію. А з листопада, за порушення цього правила суворо каратимуть.

В Києві сертифікати перевірятимуть у метро

Відтак, з’явилася інформація про нове обмеження. З цього понеділка у Києві, ті містяни, чи гості столиці, які пересуватимуться у метро без сертифікату, можуть заплатити штраф у розмірі 17 000 грн. Це нове покарання, адже до цього моменту, всю відповідальність за пасажирів несли водії/перевізники/контролери. І це вони мали платити штрафи за “сертифікатних зайців”. Однак, в Кабміні вирішили, що ефективніше буде карати й самих порушників. Наявність сертифікату перевірятимуть вже безпосередньо під час руху, а не при вході у вагон. Перевірки будуть або вибірковими, або масовими.

Ймовірно незабаром це покарання пошириться й на усі інші сфері

Не виключення, що незабаром штрафуватимуть українців й у інших видах транспорту, а ще в закладах харчування і всіх тих місцях куди без сертифікату зась. Перекладати всю відповідальність лише на підприємців і перевізників, мовляв, не ефективно та й не правильно. До слова, як альтернатива сертифікату залишаються свіжий негативний ПЛР-тест та тест на антиген.