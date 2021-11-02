Останній місяць осені: синоптики розповіли, яким буде листопад

Настав останній місяць осені, не за горами — зима та закінчення чергового складного для всіх року. Яким буде листопад на території нашої країни? Давайте запитаємо про це у тих, хто розуміється на таких питаннях — у синоптиків.





Прогноз погоди на листопад

За прогнозами синоптиків, середня температура на території нашої країни у листопаді становитиме від одного до семи градусів. Місячна кількість опадів становитиме від 31 до 61 міліметра, у гірських регіонах – 64-96 міліметрів. Це відповідає сезонній нормі. Занадто сильних дощів не буде.

Найбільше опадів буде у Криму та Закарпатті — до ста тридцяти п’яти міліметрів. Найбільш сухо — у Луганській, Дніпропетровській областях, а також на Херсонщині та на Одещині, до двадцяти дев’яти міліметрів. Осінь очікується холодною, а майбутня зима досить суворою. Зазначимо, що так звана метеорологічна осінь цього року розпочалася на території нашої країни рано — дев’ятнадцятого вересня.

На думку експертів, сувора зима може принести низку переваг. Зокрема, з Азовського моря можуть нарешті зникнути численні медузи, які тероризували його два останні роки. З іншого боку, очевидні мінуси суворої зими також не потребують перерахування. Як мінімум, українцям доведеться витратити дуже багато грошей на опалення, що ще серйозніше з урахуванням підвищення цін на паливо.

Як ми писали раніше, вчені розповіли, яким буде клімат на території нашої країни до кінця сторіччя. Взимку в Україні випадатиме менше снігу, але більше дощу. Дощовими будуть також весна та осінь, а літо – посушливим. Дощі не зможуть «оживити» сухі ґрунти, тому що вода по них просто стікатиме, не вбираючись. Схожа ситуація спостерігається, наприклад, на Близькому Сході. Навряд чи наша країна перетвориться на подобу Єгипту чи Саудівської Аравії, але прийняти це до відома все-таки варто.