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Последний месяц осени: синоптики рассказали, каким будет ноябрь

02.11.2021
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Наступил последний месяц осени, не за горами — зима и окончание очередного сложного для всех года. Каким же будет ноябрь на территории нашей страны? Давайте спросим об этом у тех, кто разбирается в подобных вопросах — у синоптиков!


Прогноз погоды на ноябрь

По прогнозам синоптиков, средняя температура на территории нашей страны в ноябре будет составлять от одного до семи градусов. Месячное количество осадков составит от 31 до 61 миллиметра, в горных регионах — 64-96 миллиметров. Это соответствует сезонной норме. Слишком сильных дождей не будет.

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Больше всего осадков будет в Крыму и Закарпатье — до ста тридцати пяти миллиметров. Суше всего — в Луганской, Днепропетровской областях, а также на Херсонщине и в Одесской области, до двадцати девяти миллиметров. Осень ожидается холодной, а будущая зима — достаточно суровой. Отметим, что так называемая метеорологическая осень в этом году началась на территории нашей страны очень рано — девятнадцатого сентября.

По мнению экспертов, суровая зима может принести ряд преимуществ. В частности, из Азовского моря могут наконец-то исчезнуть многочисленные медузы, терроризировавшие его два последних года. С другой стороны, очевидные минусы суровой зимы также не нуждаются в перечислении. Как минимум, украинцам придется потратить очень много денег на отопление, что еще более серьезно с учетом повышения цен на топливо.

Как мы писали ранее, ученые рассказали, каким будет климат на территории нашей страны к концу столетия. Зимой в Украине будет выпадать меньше снега, но больше дождя. Дождливыми будут также весна и осень, а лето — засушливым. Дожди не смогут «оживить» сухие почвы, потому что вода по ним будет попросту стекать, не впитываясь. Похожая ситуация наблюдается, например, на Ближнем Востоке. Вряд ли наша страна превратится в подобие Египта или Саудовской Аравии, но принять это к сведению все-таки стоит.

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02.11.2021
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