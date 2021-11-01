Мошенники сняли деньги с банковской карты: что делать. Советы экспертов

При потере или краже банковской карты нужно незамедлительно ее заблокировать. Самый быстрый способ – позвонить на горячую линию банка. Достаточно назвать ФИО и дату рождения, и вашу карту заблокируют. А вот как быть, если мошенники успели снять деньги. Об этом читайте в нашем материале.





Если вы не обнаружили карточки, это не значит, что вы ее просто потеряли. Возможно ее украли. В любом случае немедленно заблокируйте ее в личном кабинете мобильного приложения банка, звоните на горячую линию банка или идите в ближайшее отделение с удостоверением личности. Главное – быстро заблокируйте ее.

Первый признак, что аферисты завладели вашей картой – звонок от человека, который представляется сотрудником финансового учреждения и требует код или пароль для возобновления доступна или наоборот блокировки.

Внимание! Помните, что даже сотрудники банка не могут спрашивать коды, пароли или личные данные.

Что делать после блокировки карты

После блокировки карты, понадобится посетить отделение банка и подать заявление на перевыпуск. Так ваш счет привяжут к новой карте.

Сроки перевыпуска полностью зависят от банка, и могут занять от пары дней до нескольких недель. В некоторых случаях за карту нужно доплатить, сумма платы будет зависеть от выбранной карты.

Как действовать, если мошенники сняли деньги?

Если мошенники сняли деньги с вашей карты, срочно пишите заявление в полицию. Затем сообщите о происшествии банку. После этого финансовое учреждение проведет расследование, в ходе которого будут решать возмещать или не возмещать убытки. Если клиент не нарушал правил и его вины в утрате денег нет – деньги ему вернут.

Как защитить себя и деньги

В Украине существует множество мошеннических схем. Злоумышленники пользуются доверчивостью людей, похищают из данные, а заодно и деньги. Национальный банк Украины советует установить лимиты на снятие налички, исходя из ваших расходов.

В таком случае, даже если у вас украдут деньги, то по крайней мере не всю сумму. К тому же появится время на блокировку карты.