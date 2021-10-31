Ще одна європейська країна кличе українських заробітчан

Чехія — ще одна країна можливостей для заробітчан. Роботодавці вже зараз створюють максимум можливостей і робочих місць для українців. Робітники з України сьогодні дуже цінуються у Європі. Заперечувати цей факт складно, адже про це свідчить величезний відтік громадян за кордон. При цьому роботи вистачає як для чоловіків, так і для жінок.





Попит на робочих обумовлений багатьма факторами. По-перше, це ефективний спосіб підняти економіку після будь-яких негараздів: економічна криза, пандемія. По-друге, українці вже добре зарекомендували себе на заробітках в інших країнах: працюють багато, а платити їм потрібно мало (по відношенню до своїх громадян).

Які вакансії є на чеському ринку праці

Чеські роботодавці готові платити по 117 тисяч гривень на місяць, тому зараз громадяни України досить серйозно вивчають ринок праці в цій країні. Сьогодні середня зарплата там 67,5 тисяч гривень для заробітчанина. Отже, ТОП-вакансій 2021:

все, що пов’язано зі сферою IT;

послуги транспорту,

сільське господарство.

Трохи менше, але все ж досі великий попит мають будівельники, студенти. Домашній персонал (клінінг, доглядальниці, няні) — це ще не заповнена ніша. Студенти можуть влаштуватися, як різноробочі та непогано заробити за пару місяців. Традиційні вакансії для них: офіціанти, працівники в теплицях, кур’єри.

Тому роботи вистачає всім, Чехія чекає українців. Головне, необхідно мати сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer. Громадяни мають високі шанси побудувати кар’єру в Чехії, отримувати гідну зарплату та соціальний пакет. Це прекрасна альтернатива Польщі та Росії.

Кому складно знайти роботу в Чехії

Найменше пощастило працівникам сфери краси. Чеський ринок перенасичений б’юті-майстрами. Хоча в Європі та за океаном завжди цінувалися українські майстри через якість послуг, що вони надають. Складно буде знайти роботу фітнес-інструкторам і вчителям. Тому вже зараз краще замислитись про зміну профорієнтації.