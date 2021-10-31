Еще одна европейская страна зовет украинских “заробитчан”

Чехия — еще одна страна возможностей для «заробитчан». Работодатели уже сейчас создают максимум возможностей и рабочих мест для украинцев. Рабочие из Украины сегодня востребованы в Европе. Отрицать этот факт сложно, ведь об этом свидетельствует огромный отток граждан за границу. При этом работы хватает как для мужчин, так и для женщин.





Спрос на рабочих обусловлен многими факторами. Во-первых, это эффективный способ поднять экономику после любых невзгод: экономический кризис, пандемия. Во-вторых, украинцы уже хорошо зарекомендовали себя на заработках в других странах: работают много, а платить им нужно мало (по отношению к своим гражданам).

Какие вакансии на чешском рынке труда

Чешские работодатели готовы платить по 117 тысяч гривен в месяц — естественно сейчас граждане Украины изучают рынок труда в этой стране. Сегодня средняя зарплата там 67,5 тысяч гривен. Итак, ТОП-вакансий 2021:

все, что связано со сферой IT;

торговля;

сельское хозяйство.

Чуть меньше, но все же затребованы строители, студенты. Домашний персонал (клининг, сиделки, няни) — это тоже еще не заполненная ниша. Студенты могут устроиться, как разнорабочие и неплохо подзаработать за пару месяцев. Традиционные вакансии для них: официанты, работники в теплицах, курьеры.

Поэтому работы хватает всем, Чехия ждет украинцев. Главное, необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратом Pfizer. У украинцев высокие шансы построить карьеру в Чехии, получать достойную зарплату и социальный пакет. Это прекрасная альтернатива Польше и России.

Кому сложно найти работу в Чехии

Меньше всего повезло работникам сферы красоты. Чешский рынок перенасыщен бьюти-мастерами. Хотя в Европе и за океаном всегда ценились украинские мастера из-за качества оказываемых услуг. Сложно будет найти работу фитнес-инструкторам и учителям. Поэтому можно уже сейчас задумываться о смене профориентации.