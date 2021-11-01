От 25 000 грн: украинцы могут докупить стаж, чтобы получать пенсию

В Украине выйти на пенсию можно только при наличии соответствующего рабочего стажа, а еще по достижению определенного возраста. Об этом знают все, и те кому уже осталось совсем немного до вожделенного заслуженного отдыха, вдруг сталкиваются с неожиданной проблемой.





В следующем году минимальный стаж станет больше на один год. Если сейчас 60-летние могут получать пенсию при наличии 27 лет стажа, то уже в 2022 году это будет 28 лет. Более того, это требование будет расти ежегодно вплоть до 2028 года включительно.

По подсчетам экспертов, более 35% украинцев не смогут выйти на пенсию в том году, в котором планировали. Однако выход есть. Недостающий год можно купить!

Украинцы могут заплатить за “безработные” годы

Ситуации бывают разными. У многих есть большие пробелы в трудовых книжках. Так называемые месяцы или даже годы, когда человек не работал и как следствие не платил страховые взносы. Когда наступает 60-летие или в крайнем случае 65-летие, многим не хватает одного, двух или нескольких лет стажа.

Чтобы поправить это, можно докупить стаж. Для этого следует заключить Договор о добровольном участии в системе обязательного страхования. Договор можно подключить как за прошлый период, то есть оплатить те годы, в течение которых лицо не работало. Или же на будущий период и оплатить тот год, который, например, многим прибавится в 2022 году.

Вероятно, так будет делать много людей, ведь в 2023 году минимальный стаж составит 29 лет, потом 30, а в 2028 – 35 лет. Логично, что людям не захочется работать еще несколько лет. Для того чтобы заключить договор нужно обращаться в налоговую службу.

Какая стоимость стажа?

Стоимость стажа исчисляется по формуле, где между собой умножаются страховой взнос (22%), коэффициент стоимости компенсации и количество недостающих месяцев. Следовательно, один год стажа, по крайней мере, в прошлом 2020-м стоил 24,9 тысяч гривен. Если же не хватает 5 лет, то сумма впечатляющая почти 125 000 грн. Уплачивать нужно сразу всю сумму в течение 10 дней после заключения договора.