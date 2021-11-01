Стало відомо, яка вакцина від коронавірусу найбезпечніша і немає побічних ефектів

В Україні триває масова вакцинація. В спеціальних пунктах сотні людей щодня стоять у довжелезних чергах. Такий ажіотаж зумовлений тим, що без сертифікату про вакцинацію, чим далі тим складніше хоч кудись потрапити.





Вже не йде мова про закордонні поїздки, чи масові гуляння. Без сертифікату банально немає змоги проїхатися у міжміському транспорті, чи зайти у заклади харчування. Незабаром, сертифікат запитуватимуть й при вході у магазини і супермаркети. А в деяких містах, зокрема там де оголошено “червону зону” без сертифікату навіть не пускають на ринок.

Попри такі обмеження, дехто все одно не квапиться робити щеплення. Люди бояться побічних дій, та негативних наслідків. Так от, якщо й ви в тому переліку, просто правильно обирайте вакцину.

Китайська вакцина — найбезпечніша

На даний момент в Україні використовують вакцини: CoronaVac, Moderna, AstraZeneca та Pfizer-BioNTech. Провідна столична інфекціоністка Ольга Голубовська впевнено заявляє, що серед всіх них найбезпечніша саме CoronaVac. Це китайська вакцина, яка на думку лікарки не має практично ніяких побічних ефектів. Вона не провокує згущення крові, та немає жодного негативного впливу на здоров’я у перспективі. Щодо ефективності, Голубовська вважає, що й тут все чудово. Мовляв даною вакциною прищепився весь Китай, Індонезія, Сингапур і все у них чудово, все спокійно.

Один мінус таки є

Єдиний мінус, який зупиняє молодих людей обирати китайську вакцину — її не визнають європейські країни. Тобто з таким сертифікатом можна комфортно почуватися в Україні, але закордон не виїдеш. Ну, а пенсіонерам та людям, які не планують закордонні поїздки нічого й сумніватися. Голубовська заявляє, що Європа не визнає CoronaVac виключно з матеріальних цілей. Мовляв, таким чином вони підтримують попит на власні вакцини. Ефективність чи неефективність вакцини в даному випадку не на першому місці.