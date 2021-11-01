Від 25 000 грн: українці можуть докупити стаж, щоб отримувати пенсію
В Україні вийти на пенсію можна лише за умови наявності відповідного робочого стажу, а ще по досягненню певного віку. Про це знають всі, і ті кому вже залишилося зовсім трішки до омріяного заслуженого відпочинку, раптом стикаються з несподіваною проблемою.
У наступному році мінімальний стаж стане більшим на один рік. Якщо зараз 60-річні можуть отримувати пенсію за наявності 27 років стажу, то вже у 2022 це буде 28 років. Ба більше, ця вимога зростатиме щорічно аж до 2028 року включно. Відтак, за підрахунками експертів, понад 35% українців не зможуть вийти на пенсію в тому році, в якому планували. Однак вихід є. Рік, якого не вистачає можна купити!
Українці можуть заплатити за “безробітні” роки
Ситуації бувають різними. В багатьох є чималі пробіли в трудових книжках. Так звані місяці чи навіть роки, коли людина не працювала і як наслідок не сплачувала страхових внесків. Коли настає 60-річчя, чи у крайньому випадку 65-річчя, багатьом не вистачає одного, двох чи навіть кількох років стажу. Щоб виправити це, можна докупити стаж. Для цього слід укласти Договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового страхування.
Договір можна підключити за минулий період, тобто оплатити ті роки, протягом яких особа не працювала. Або ж, на майбутній період, і оплатити той рік, який, наприклад, багатьом додасться у 2022 році. Ймовірно, так робитиме багато людей, адже у 2023 мінімальний стаж становитиме 29 років, потім 30, а у 2028 аж 35 років. Логічно, що людям не захочеться працювати ще зайвих кілька років. Для того, аби укласти договір потрібно звертатися до податкової служби.
Яка ціна стажу?
Вартість стажу вираховується за формулою, де між собою множаться страховий внесок (22%), коефіцієнт вартості компенсації та кількість місяців, яких бракує. Відтак, один рік стажу, принаймні у минулому 2020-му коштував 24,9 тисяч гривень. Якщо ж не вистачає 5 років, то сума вражаюча — майже 125 000 грн. Сплачувати треба одразу всю суму протягом 10 днів після укладання договору.
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