Від 25 000 грн: українці можуть докупити стаж, щоб отримувати пенсію

В Україні вийти на пенсію можна лише за умови наявності відповідного робочого стажу, а ще по досягненню певного віку. Про це знають всі, і ті кому вже залишилося зовсім трішки до омріяного заслуженого відпочинку, раптом стикаються з несподіваною проблемою.





У наступному році мінімальний стаж стане більшим на один рік. Якщо зараз 60-річні можуть отримувати пенсію за наявності 27 років стажу, то вже у 2022 це буде 28 років. Ба більше, ця вимога зростатиме щорічно аж до 2028 року включно. Відтак, за підрахунками експертів, понад 35% українців не зможуть вийти на пенсію в тому році, в якому планували. Однак вихід є. Рік, якого не вистачає можна купити!

Українці можуть заплатити за “безробітні” роки

Ситуації бувають різними. В багатьох є чималі пробіли в трудових книжках. Так звані місяці чи навіть роки, коли людина не працювала і як наслідок не сплачувала страхових внесків. Коли настає 60-річчя, чи у крайньому випадку 65-річчя, багатьом не вистачає одного, двох чи навіть кількох років стажу. Щоб виправити це, можна докупити стаж. Для цього слід укласти Договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового страхування.

Договір можна підключити за минулий період, тобто оплатити ті роки, протягом яких особа не працювала. Або ж, на майбутній період, і оплатити той рік, який, наприклад, багатьом додасться у 2022 році. Ймовірно, так робитиме багато людей, адже у 2023 мінімальний стаж становитиме 29 років, потім 30, а у 2028 аж 35 років. Логічно, що людям не захочеться працювати ще зайвих кілька років. Для того, аби укласти договір потрібно звертатися до податкової служби.

Я ка ціна стажу?

Вартість стажу вираховується за формулою, де між собою множаться страховий внесок (22%), коефіцієнт вартості компенсації та кількість місяців, яких бракує. Відтак, один рік стажу, принаймні у минулому 2020-му коштував 24,9 тисяч гривень. Якщо ж не вистачає 5 років, то сума вражаюча — майже 125 000 грн. Сплачувати треба одразу всю суму протягом 10 днів після укладання договору.