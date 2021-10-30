В листопаді курс валют дуже здивує: спекулянти мають хитрий план

Курс валют — це та тема за якою активно слідкують мільйони українців. Від нього багато чого залежить, зокрема рівень інфляції в країні. Також, це цікава тема для тих, хто має накопичення в гривні або навпаки у доларах і боїться втратити їх частину, якщо курс надто сильно “стрибатиме”.





Експерти заявляють, що у листопаді може відбуватися дивна ситуація з курсом, однак все залежить від того, чи вдасться НБУ зрозуміти хитрий план спекулянтів. Що ж до українців, то їх просять не панікувати принаймні до кінця листопада.

В листопаді долар може стрімко зрости

Останнім часом, ми могли спостерігати доволі стабільний курс. Гривня дуже добре та стабільно трималася, ба більше вона зміцнювалась, як наслідок масштабні валютні експортери гарно поповнили свої доларові запаси. Мова йде про спекулянтів, які з часом захочуть позбутися валюти і спробують штучно “розігріти” ринок. Спровокувати штучне подорожчання долара, щоб всі запанікували і швиденько його розкупили.

Експерти заявляють, що подібна ситуація спостерігається практично кожного року в цей період. Це також пов’язано з тим, що саме наприкінці року надходять кошти за квартальні податки. Все це сприяє зміцненню гривні, а не навпаки. Чи буде штучне зростання ціни за долар, залежить від Національного банку України і його реакції, на нечесні дії спекулянтів. Мовляв, минулими роками, НБУ вчасно реагував, і ситуацію вдавалося тримати під контролем.

Гривня має зміцнюватися

Експерти наголошують, що навіть якщо штучно створеному хаосу бути, то дуже скоро він зупиниться. Гривня все одно зміцнюватиметься, а пік цього явища настане після 19-го листопада. Саме ця дата являється фінальною для бізнесу, який має сплатити податки: ПДВ, туристичний та екологічний збір, рентну плату тощо.