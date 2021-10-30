Шмигаль хоче опалювати будинки українців альтернативними джерелами замість газу

В Україні розпочався опалювальний сезон. Поки що все начебто йде непогано, ціна за газ не злетіла до небес, та й його запасів в Україні ніби вистачає. Однак влада й надалі не розслабляється і шукає варіанти, як ще більше стабілізувати ситуацію. Зокрема, Денис Шмигаль заявив, що котельні повинні поступово переходити на альтернативне паливо. Що мається на увазі? Розповідаємо.





Шмигаль пропонує поступово переходити на альтернативне паливо, щоб без стресу прожити зиму

На днях, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на конгресі в Одесі, де підняв тему енергоресурсів та енергозбереження. Зокрема політик заявив, що саме час подбати про власне майбутнє, про економію енергоресурсів та використовувати для опалення будинків альтернативні види палива. Як приклад, була наведена Волинська область, де більша половина бюджетних котелень перейшла на пелети і брикети. Шмигаль запевняє, що якщо інші міста приєднаються до подібної ініціативи, то опалювальні сезони можна буде пережити без стресу. Не потрібно буде хвилюватися, що щось піде не так, чогось не вистачить, або щось зірветься.

Подібна ініціатива дозволить зекономити до 1,5 мільярда доларів

Шмигаль запевняє, що подібні дії допоможуть суттєво зекономити кошти. Зокрема, за один опалювальний сезон вдавалося б зекономити до 1,5 мільярда доларів. Уряд хоче, щоб ініціатива повністю була реалізована вже до наступного літа, і наступний опалювальний сезон почався саме так, як потрібно.

До слова, стало відомо, що на пелети, як альтернативний вид палива вже почали переходити в Одеській області, зокрема в Ізмаїлі. Це справді непоганий варіант, враховуючи, що в країні є дефіцит хорошого вугілля, та й загалом вартість енергоресурсів досить висока.