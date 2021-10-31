Вчені розповіли, після контакту з якими предметами руки потрібно негайно помити

Оскільки на даний момент в світі вирує коронавірус, то руки потрібно мити максимально часто і ретельно, навіть якщо ви просто прогулялися в парку і толком ні до чого не торкалися. Однак американські вчені дослідили, що мити руки з милом потрібно і при відсутності будь-яких пандемій та епідемій. А особливо, якщо ви контактували з низкою наступних речей та предметів.





Три найбрудніші локації та предмети у містах

Цей перелік буде більш актуальним саме для мешканців міст, та й зрештою для всіх людей, які приїжджають у мегаполіси по справах.

На першому місці поручні ескалаторів (у супермаркетах, аеропортах та метрополітенах). Це максимально забруднені місця, яких щодня торкаються тисячі людських рук. Вчені довели, що на поручнях живуть мільйони хвороботворних бактерій. Тож якщо ви “проїхались” рукою по перилу, негайно промийте їх гарячою водою або принаймні антисептиком.

З аправн і пістолети на автозаправках. Так-так, якщо приїжджаєте заправити авто, попросіть краще це зробити оператора станції. Якщо ж нікого немає, зробіть все самостійно, після чого помийте руки з милом, перш ніж торкатися ними керма.

пістолети на автозаправках. Так-так, якщо приїжджаєте заправити авто, попросіть краще це зробити оператора станції. Якщо ж нікого немає, зробіть все самостійно, після чого помийте руки з милом, перш ніж торкатися ними керма. Поручні в громадському транспорті. Ну і на третьому місці опинилися поручні в маршрутках, тролейбусах, автобусах і метро. В більшості випадків пасажири, яким не вистачило вільного місця для сидіння, зобов’язані триматися за такі поручні, банально щоб не впасти. Після того, як покинете транспортний засіб, очистіть руки.

Майте завжди з собою ці прості речі

Для тих, хто справді турбується про власне здоров’я не зайвим буде носити в сумці чи кишені упаковку вологих серветок. Це такий собі маст-хев у подібних ситуаціях. Як доповнення, невеличка пляшечка антисептика. Будьте здорові!