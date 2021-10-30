Обмінники не хочуть приймати долари: які купюри більше не можна здати

Останнім часом велика кількість наших співгромадян почали скаржитися, що обмінники та банки відмовляються приймати доларові купюри. Ми попросили експертів роз’яснити, коли ці відмови правомірні, а коли можна наполягати на своїх правах.





Які долари банки не беруть

Як правило, банки відмовляються приймати доларові купюри, якщо на них є розриви, плями фарби, у них зношений вигляд, або якщо детектор визначає їх як фальшиві. Наскільки це виправдано?

Насамперед слід пам’ятати, що банки зобов’язані приймати будь-які купюри, якщо вони дійсні у самих США. Проте відома проблема, що виникає з купюрою в 100 доларів зразка 1993 року. Через неясну причину всі подібні купюри розпізнаються як фальшивка. НБУ роз’яснює, що невеликі потертості та написи завдовжки до 200 мм не є підставами для визнання купюри непридатною. Також не є такими підставами наявність надривів довжиною до 3 мм, проколів діаметром до 1 мм, жирні плями та штампи, якщо вони займають менше ніж двадцять відсотків площі поверхні.

Якщо купюра не є фальшивкою, але при цьому визнана непридатною, банк все одно зобов’язаний її прийняти, але за процедурою інкасо. Вона полягає в тому, що банк відправляє купюру в США, після чого обмінює її на нову, а стара утилізується. Вартість такої процедури – 10-30 відсотків від загальної вартості купюри.

Зрозуміти, чи фальшивий долар перед вами, чи ні, можна самостійно. Згідно зі статистикою Національного банку України, найпоширенішим методом підробки американської валюти є домальовування зайвих нулів на купюрі в один або десять доларів. Запам’ятайте – на купюрі в 100 доларів зображений Бенджамін Франклін. Також можна відрізнити за текстурою – фарба не повинна обсипатися, розпливатися від води або вигоряти на сонці, а папір має бути міцним.