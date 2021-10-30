До 13 гривен за куб: известны цены на газ в ноябре

На днях украинские газовые компании обнародовали свои тарифы на ноябрь. Обновленные ценники приятно удивили украинцев, ведь ряд компаний существенно снизили цену на ресурс. Годовые ставки некоторых поставщиков упали на целых 2 гривны за кубометр. А верхняя ценовая граница не превышает 13 гривен.





Наименьшую годовую цену на газ установило предприятие Энерджи Трейд Групп – 7,79 грн за кубический метр. Всего на 1 копейку подороже оценила энергоресурс компания Neogas – 7,8 грн. КП “Луцкводоканал” снизила тариф до 7,88 грн за мерку горючего. Между тем, Уманьгаз Сбыт и Черкассыгаз Сбыт определили стоимость «голубого топлива» в 7,89 грн за 1 кубический метр.

Неизменной осталась цена газа от поставщика “Нафтогаз Украины” – 7,96 грн за «куб». Такую же цену предлагает национальная компания и клиентам, обратившимся к ней как к поставщику «последней надежды». О снижении цены для потерявших своего поставщика временных пользователей попросило Нафтогаз украинское правительство.

Остальные газопоставщики Украины установили свои цены в диапазоне 7,98 и 13,5 грн. Самые большие ценники обнародовали Херсонский и Житомирский облгазы. Их годовая ставка – 13,5 грн за кубометр горючего. Но стоит заметить, что большинство компаний все же удержалось в пределах 9 грн за «куб».

Снижение стоимости газа по годовому договору станет для украинцев очередным аргументом для отказа от помесячного тарифа. Ведь главное преимущество годового тарифа в том, что на него не влияют постоянные скачки цен на газ в Европе.

Отметим, что такой тщательный пересмотр своих тарифных планов ведущие украинские поставщики провели впервые за последние полгода. Положительные изменения в ценовой политике газовых компаний эксперты связывают, прежде всего, с началом работы рынка в рамках Балансирующей группы национальной компании «Нафтогаз Украины». С текущего месяца в составе этой группы работает большинство украинских газопоставщиков. Все они покупают газ у Нафтогаза по фиксированной цене 7,42 грн. за кубический метр.