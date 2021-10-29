Пенсіонерів вирішили ще раз потішити: до кінця року буде надбавка

Стало відомо, що до кінця 2021 року, певні надбавки до пенсії отримають всі працівники бюджетної сфери. Маються на увазі педагоги, медичні працівники, державні службовці, та інші професії. Для того, аби знати, яка надбавка буде нарахована саме вам, потрібно середню зарплату помножити на відсоток надбавки за вислугу років, і вийде потрібна сума.





В той же час, ті хто продовжує й надалі працювати після досягнення пенсійного віку, на подібну надбавку можуть не розраховувати. В Міністерстві соціальної політики заявили, що підвищення стосуються лише тих осіб, які вийшли на заслужений відпочинок.

Збільшили пенсію й певним категоріям громадян

Також у 2021 році, чимало пенсіонерів почали отримувати пенсію у зовсім іншому розмірі. Зокрема, ті хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, з 1-го липня отримують від 3700 до 6000 грн. Також, по 500 гривень щомісячно до пенсії отримали пенсіонери, яким виповнилося 85+ років.

На початку цього місяця (у жовтні) по 400 грн, дорахували віковій категорії від 75 до 80 років. У Міністерстві соціальної політики заявляють, що у наступному році подбають й про тих, кому за 70. Їм передбачені надбавки у розмірі 300 грн.

З грудня підвищення пенсій торкнеться всіх

Крім цього, в грудні буде перерахунок пенсій абсолютно для всіх. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму. Комусь пенсія зросте на 80 грн (мінімальна), комусь на 800 грн (максимальна). Будуть й інші суми, адже все розраховуватиметься індивідуально враховуючи особистий стаж кожного пенсіонера, і розмір страхових внесків, які він сплачував впродовж трудового періоду.