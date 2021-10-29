Пенсионеров решили еще раз порадовать: до конца года будет надбавка

Стало известно, что до конца 2021 года некоторые надбавки к пенсии получат все работники бюджетной сферы. Имеются в виду педагоги, медицинские работники, государственные служащие и другие профессии. Для того чтобы знать, какая надбавка будет начислена именно вам, нужно среднюю зарплату умножить на процент надбавки за выслугу лет, и получится нужная сумма.





В то же время те, кто продолжает и дальше работать после достижения пенсионного возраста, на подобную надбавку могут не рассчитывать. В Министерстве социальной политики заявили, что повышения касаются только тех, кто вышел на заслуженный отдых.

Увеличили пенсию и определенным категориям граждан

Также в 2021 году многие пенсионеры начали получать пенсию в совсем ином размере. В частности, те, кто пострадал в результате Чернобыльской катастрофы, с 1 июля получают от 3700 до 6000 грн. Также по 500 гривен ежемесячно до пенсии получили пенсионеры, которым исполнилось 85+ лет.

В начале этого месяца (в октябре) по 400 грн досчитали возрастной категории от 75 до 80 лет. В Министерстве социальной политики заявляют, что в следующем году позаботятся и о тех, кому за 70. Им предусмотрены надбавки в размере 300 грн.

С декабря повышение пенсий коснется всех

Кроме этого, в декабре будет перерасчет пенсий абсолютно для всех. Это связано с увеличением прожиточного минимума. Кому-то пенсия вырастет на 80 грн (минимальная), кому-то на 800 грн (максимальная). Будут и другие суммы, ведь все будет рассчитываться индивидуально с учетом личного стажа каждого пенсионера, и размера страховых взносов, которые он платил в течение трудового периода.